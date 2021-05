Benevento, rientra Schiattarella. Caldirola ci sarà a Torino Il centrale difensivo ha subìto una giornata di squalifica

Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Luca Caldirola. Il centrale difensivo giallorosso è stato espulso a dieci minuti dalla fine del match disputato ieri dal Benevento contro l'Atalanta a causa di una doppia ammonizione. Salterà l'importante match casalingo con il Crotone, per poi rientrare all'ultima giornata in occasione della trasferta di Torino. Domenica ci sarà Schiattarella che ha scontato il turno di stop a Bergamo. Resta in diffida Hetemaj.

Intanto, quest'oggi i giallorossi hanno ripreso la preparazione. Lavoro defaticante per coloro che sono scesi in campo a Bergamo. Indisponibili per il match con il Crotone per infortunio i vari Foulon, Moncini, Sau e Iago Falque.