Il presidente De Luca torna a parlare del Benevento La salvezza dei giallorossi è ancora possibile

È arrivato anche l'in bocca al lupo del presidente della Regione De Luca. Nella solita conferenza stampa ha voluto parlare del cammino dei giallorossi definendolo ottimo e augurando alla società e al presidente Vigorito di raggiungere il traguardo della salvezza. Dovranno crederci però i giallorossi. Il lumicino non si è ancora spento. Ma sarà fondamentale conquistare la vittoria nelle prossime due partite. I riflettori si accenderanno già domani sulla sfida tra lo Spezia e il Torino ma col Crotone domenica dovrà esserci da parte dei giallorossi il massimo impegno. In fondo, tutto può ancora accadere. Inzaghi perderà Caldirola ma ritroverà Schiattarella. Anche Letizia sta bene ma con molta probabilità partirà dalla panchina. Scelte che comunque saranno ultimate solo allo scadere. Il tecnico dovrebbe comunque tornare al 4-3-2-1 con Schiattarella e Ionita in campo dal primo minuto e Insigne e Caprari sulla trequarti. Dovrà ancora stringere i denti Lapadula, l'attaccante ex Lecce non è al meglio ma non potrà mancare in queste due finali.