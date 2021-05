Crotone, Cosmi: "Ignaro della rivalità. Vogliamo il massimo" Il tecnico rossoblù annuncia un'assenza importante: "Non ci sarà Messias"

Ecco le dichiarazioni di Serse Cosmi in vista del match di domani tra Benevento e Crotone:

"Non sapevo che ci fosse questa rivalità tra le due tifoserie e ne prendo atto. Dico semplicemente che nelle prossime due partite, compresa la Fiorentina, cercheremo di ottenere il massimo. Credo che faccia parte della logica delle cose. Il mio interesse, al di là del fattore ambientale, è solo per il Crotone. Siamo purtroppo costretti a giocare per noi stessi. Non siamo arbitri della lotta salvezza, quelli stanno in campo. Non pensiamo agli altri in nessun modo, poi è chiaro che tutte le partite comportano dei risvolti positivi o negativi per le squadre quando c'è una bagarre del genere. L'ultimo dei miei pensieri è capire se c'è qualcuno che potrà essere penalizzato o agevolato dalla nostra prestazione. I singoli? Pedro è recuperato, mentre non ci sono Cuomo, Di Carmine, Eduardo e neanche Messias a causa di un virus. Mi dispiace perché è un calciatore molto importante, avrei voluto evitare questa assenza. Confiderò su chi dovrà giocare".