Curva Sud: "Sosterremo per 90 minuti fuori dal Vigorito" Gli ultras giallorossi: "Con il Crotone gara troppo importante. Canteremo dall'esterno"

E' arrivata la nota della Curva Sud in vista del match di domani tra Benevento e Crotone. Gli ultras giallorossi hanno annunciato di voler sostenere la compagine di Inzaghi per tutto l'arco della partita dal piazzale antistante il Vigorito. Un modo concreto per far sentire ancora una volta tutto il proprio sostegno ai giallorossi, i quali domani saranno impegnati in una vera e propria finale per tenere vivo il discorso legato alla salvezza. Ecco il testo del comunicato:

Siamo arrivati al punto cruciale della nostra stagione, noi tutti vogliamo la permanenza nella massima serie, con la speranza di tornare allo stadio il più presto possibile. La gara contro il Crotone, oltre ad essere una sfida che ha sempre una certa importanza per noi, questa volta riveste ancora di più di grande significato perché potrebbe valere una stagione intera. Nelle ultime due partite interne abbiamo mostrato tutto il nostro supporto e la nostra vicinanza alla squadra, cosa che durante l’anno non è mai mancata, ma ultimamente l’abbiamo fatto con maggiore forza considerato il durissimo momento che stiamo attraversando. Per la gara di domenica contro il Crotone abbiamo pensato una cosa ben diversa rispetto a quanto fatto finora: non presenzieremo nei pressi dello stadio nel pre-partita per aspettare l’arrivo del pullman che accompagna la squadra, ma ci riuniremo dinanzi alla nostra sede per le ore 14:15 per poi recarci in corteo nel piazzale del Vigorito con l’intento di sostenere la squadra da fuori per 90 minuti ed oltre. L’invito è rivolto a tutto il popolo beneventano: noi dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo, tutti insieme, conquistiamo questa salvezza. Avanti SANNITI, avanti SUD!