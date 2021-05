Lo Spezia è salvo. Il Benevento deve fare la corsa sul Torino Pesante sconfitta dei granata che martedì saranno impegnati con la Lazio, ma ora testa al Crotone

Grande traguardo raggiunto dallo Spezia che tra le mura amiche ha liquidato il Torino con il netto risultato di 4-1. Una vittoria che permette alla truppa di Italiano di raggiungere la salvezza con una giornata d'anticipo, a discapito proprio dei piemontesi che avranno a disposizione altre due partite contro Lazio e Benevento per tentare di restare nel massimo campionato italiano. Adesso la lotta salvezza è relativa solo ai giallorossi, insieme al Torino e al Cagliari che domani se la vedrà con il Milan. C'è preoccupazione nell'ambiente granata, considerato che la formazione allenata da Nicola è reduce da due sconfitte pesanti che l'hanno vista subire ben undici reti. Non è un momento semplice.

Sarà di vitale importanza la gara di domani tra Benevento e Crotone: con un successo, i giallorossi ridurrebbero di una lunghezza lo svantaggio dal Torino, con quest'ultimo che martedì sarà di scena nella capitale con la Lazio. Una vittoria gli garantirebbe la salvezza, altrimenti ci si giocherà il tutto per tutto all'ultima giornata in terra piemontese. Fatto sta che i sanniti domani dovranno vincere a tutti i costi per tenersi aggrappati alle ultime speranze di garantirsi un posto nel prossimo campionato di serie A, altrimenti saranno costretti a fare un mesto ritorno tra i cadetti.