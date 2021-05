Benevento - Crotone, ecco i convocati di Inzaghi Cinque assenze per il tecnico giallorosso

Sono cinque gli indisponibili in casa Benevento in vista dell'importante match di domani con il Crotone. Oltre allo squalificato Caldirola, non figurano gli infortunati Foulon, Moncini, Iago Falque e Sau. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Depaoli, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Letizia.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.