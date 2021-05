Inzaghi: "Col Crotone è fondamentale. Giocheremo all'attacco" Il tecnico del Benevento: "Abbiamo motivazioni troppo superiori ai rossoblù. Dobbiamo vincere"

Conferenza stampa di presentazione per Pippo Inzaghi all'importante match di domani tra Benevento e Crotone. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

"Il modulo? Penso che sia una questione di mentalità. Domani giocheremo all'attacco e cercheremo di vincere una partita per noi fondamentale, con la carica di una squadra che vuole ottenere i tre punti".

LAPADULA - "Quando uno va in campo vuol dire che sta bene. E' chiaro che ha preso una botta alla caviglia e a Bergamo ha stretto i denti. Domani ci sarà, speriamo che ci darà una grande mano".

SINGOLI - "In questo momento abbiamo delle alternative in più, anche se certi calciatori importanti non ci sono come Iago Falque e Sau. In avanti siamo contati con quattro attaccanti per tre posti. Qualcuno è più fresco e potrà darci una mano per tutta la partita. Alle 15 fa caldo e i cambi potranno essere fondamentali. Giocherà sicuramente chi sta meglio. Qualche ragionamento si potrà fare sulle caratteristiche di chi entrerà in corso d'opera".

ASPETTO PSICOLOGICO - "Dobbiamo pensare a noi stessi. Le nostre motivazioni sono troppo superiori rispetto al Crotone. Nelle ultime partite la squadra mi è piaciuta. Abbiamo perso contro Milan e Atalanta, squadre più forti. Con il Cagliari meritavamo di vincere e dovremo cercare di ripetere la partita fatta con i sardi".

LETIZIA - "Il discorso è molto ampio ed è difficile da spiegare. Sta stringendo i denti, non sarebbe pronto di giocare neanche un minuto. Si è fatto male due volte, è rientrato perché giocherebbe anche con una gamba. Il mio più grande dispiacere è stato quello di non avere mai Depaoli e Letizia insieme. La voglia di farlo giocare c'è, domani deciderò. Bisogna tenere conto di tanti fattori, quindi domattina sceglierò se schierarlo per un tempo o negli ultimi trenta minuti".

TIFOSI - "Per una matricola il pubblico sarebbe stato fondamentale. Non è una scusa che possiamo accampare perché è una situazione che riguarda tutti. Abbiamo l'obbligo di fare sei punti. Pensiamo alla gara di domani, dobbiamo vincere".

CROTONE - "Mi aspetto una grande partita da parte di tutti. Se siamo quelli visti con il Cagliari, con voglia e spirito, sono certo che porteremo a casa i tre punti, poi speriamo di andarci a giocare tutto a Torino".