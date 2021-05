DIRETTA / Benevento - Crotone, cronaca testuale in tempo reale Allo stadio "Vigorito" la gara valida per la penultima giornata di Serie A

Allo stadio “Vigorito” è il giorno di Benevento - Crotone, match valido per la penultima giornata di Serie A: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Crotone 1-0 (45')

Marcatore: pt 13' Lapadula.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (36' pt Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (20' pt Improta); R. Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Dabo, Sanogo, Diambo, Viola, Gaich, Di Serio. All.: F. Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Golemic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy. A disp.: Cordaz, Crespi, D'Aprile, Rispoli, Luperto, Pedro Pereira, Rojas, Petriccione, Vulic, Dragus, Riviere. All.: Cosmi.

Arbitro: Giacomelli della sezione di Trieste. Assistenti: Liberti della sezione di Pisa e Lo Cicero della sezione di Brescia. Quarto ufficiale: Fourneau della sezione di Roma 1. VAR: Di Bello della sezione di Brindisi. AVAR: De Meo della sezione di Foggia.

Note: Espulso al 24' pt Golemic. Ammonito Marrone per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-3.

Primo tempo

45' - Benevento a un passo dal raddoppio. Miracolo di Festa su gran botta di Lapadula, servito da Roberto Insigne.

44' - Glik non ci arriva per questione di centimetri sugli sviluppi del corner.

43' - Occasionissima per il Benevento. Lapadula smarca Schiattarella, che, solo davanti a Festa, non riesce a superarlo. Calcio d'angolo.

41' - Lapadula ci prova, Festa para senza problemi.

40' - Scintille tra Glik e Simy. Giacomelli seda gli animi.

38' - Ounas è l'unico a creare grattacapi al Benevento. Hetemaj lo mura in angolo.

36' - Fuori Depaoli, dentro Tuia. Barba a sinistra e Letizia a destra in difesa.

35' - Ounas ci prova, palla di poco alta sulla traversa.

34' - Secondo cambio obbligato per il Benevento, Depaoli sarà costretto a lasciare il campo. Noie muscolari.

33' - Problemi per Depaoli.

30' - Benevento in controllo. Il Torino e la salvezza diretta, ora dista solo un punto.

27' - Traversa del Benevento. Incrocio dei pali colpito da Roberto Insigne con una conclusione di sinistro.

26' - Caprari calcia alto il calcio di punizione dal limite dell'area di rigore conquistato da Lapadula, che ha portato all'espulsione di Golemic. Strega avanti di un gol e con un uomo in più.

24' - Crotone in dieci. Espulso Golemic per un'entrataccia su Lapadula. Giacomelli lo allontana dal campo dopo essersi consultato con gli assistenti di linea Liberti e Lo Cicero.

20' - Ionita non ce la fa a riprendere il gioco. Dentro Improta.

17' - Scontro di gioco tra Magallan e Ionita, ha la peggio il moldavo del Benevento, che resta a terra. Interviene lo staff medico.

16' - Quanto è mancato Letizia al Benevento. Altro cross in area di rigore, Barba e Lapadula non arrivano all'appuntamento con il pallone per questione di centimetri.

15' - Marrone trattiene Lapadula: ammonito.

13' - Benevento in vantaggio. Letizia vede e serve Hetemay in area di rigore, sponda di spalla del centrocampista per l'accorrente Lapadula, che incrocia alla perfezione il destro battendo Festa.

11' - Crotone pericoloso. Ounas supera in velocità Depaoli e Glik e calcia: alto.

7' - Caprari conquista una punizione. Lapadula prova la conclusione da distanza siderale, ma centra la barriera.

5' - Baricento alto, il Benevento spinge alla ricerca del vantaggio.

1' - Parte forte il Benevento, Letizia crossa dalla sinistra, Hetemaj colpisce di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo, è tutto pronto per il calcio d'inizio di Benevento - Crotone.

Le formazioni ufficiali

Sono arrivate le formazioni ufficiali. Nel Benevento la sorpresa è Letizia, che torna a prendersi una maglia da titolare agendo a sinistra e scalzando Tuia nell'undici titolare. Roberto Insigne e Caprari agiranno alle spalle dell'unica punta Lapadula. Inzaghi torna, infatti, al 4-3-2-1 dopo il 3-5-2 opposto mercoledì scorso, in trasferta, all'Atalanta. Nel Crotone in porta c'è Festa e non Cordaz. Djidji si muoverà sulla fascia destra. Spazio a Zanellato e panchina per Rispoli. In difesa spazio a Marrone. In avanti il temibile tandem Ounas - Simy.

Pre-partita

Vincere e sperare che il Torino non faccia altrettanto martedì prossimo, all'Olimpico, nel recupero contro la Lazio, per andare a giocarsi tutto all'ultima giornata in casa dei granata: il Benevento non ha bisogno di fare calcoli, conosce bene il suo percorso obbligato, o quasi, per salvarsi. E sì perché non è ancora del tutto fuori dalla bagarre pure il Cagliari, corsaro tra le polemiche domenica scorsa al "Vigorito", dove oggi arriva il Crotone già retrocesso. Ai sardi, impegnati al "Meazza" con il Milan, basta, però, un solo punto per festeggiare l'aritmetica certezza della permanenza in categoria e, se non arrivasse oggi, così come una vittoria, potrebbe essere conquistato alla "Sardegna Arena" contro il Genoa, già salvo. Non è, in ogni caso, davvero più tempo di confidare nei passi falsi altrui perché la strega sa bene, sulla sua pelle, quanto possa rivelarsi pericoloso. All'andata finì 4-1. Serve anche un riscatto rispetto allo scivolone allo "Scida", ma, prima di tutto, contano i 3 punti: a ogni costo e in ogni modo.