Viola: "Aspettiamo martedì, vogliamo giocarci tutto a Torino" Il centrocampista giallorosso: "Dobbiamo cancellare la paura. Non possiamo fare valutazioni"

Ecco le dichiarazioni di Nicolas Viola nel post gara di Benevento - Crotone:

"Dobbiamo aspettare fino a martedì. Questo non fa piacere, ma ci speriamo fino alla fine. E' sicuramente un risultato che lascia tanta amarezza, ma deve farci capire un po' di cose. Speriamo che il risultato dell'Olimpico ci avvantaggi, per poi giocarci il tutto per tutto con il Torino".

ASPETTO MENTALE - "La testa è fondamentale, però in questo momento bisogna chiudere ciò che è stato. Dobbiamo stare concentrati, per poi vivere domenica con gli occhi di chi vuole vedere veramente. L'umiltà deve essere il nostro motto".

PAURA - "Dobbiamo cancellare la paura, ricordandoci che sono sempre partite di calcio. Penso che non ci sia più tempo per fare valutazioni, tranne che tenere la testa a domenica con la speranza di far dipendere ancora da noi questo campionato".

MANCATO IMPIEGO - "Il mister ha fatto una formazione diversa. Ho cercato di dare il mio contributo dalla panchina. Un gol del genere ci fa soffrire tutti, non ci sono undici titolari ma ventisei calciatori. Chiunque fa parte del gruppo e tutti abbiamo le nostre responsabilità".

CAMBIO RENDIMENTO - "Non so cosa sia cambiato tra l'andata e il ritorno, ma non possiamo più guardarci indietro. La seconda parte di stagione non è stata all'altezza della situazione. Non so se per paura o altro, di sicuro dobbiamo interrogarci e farlo in fretta. Occorre dimostrare sul campo di volere la serie A a tutti i costi. Se la sorte ci farà quest'ultimo regalo, penso che la mia squadra andrà in campo per fare una battaglia".

TIFOSI - "C'è molta amarezza. Sicuramente comprendiamo ciò che stanno passando, lo stiamo vivendo anche noi. Dobbiamo dimostrare sul campo di meritarci questa piazza".