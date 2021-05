Inzaghi: "Mi auguro di giocarmi l'ultima chance a Torino" Il tecnico del Benevento: "Non possiamo subire un gol del genere"

Nel post gara di Benevento - Crotone ha parlato così Pippo Inzaghi:

"Una squadra che vuole salvarsi non può prendere un gol del genere. Dobbiamo essere più cattivi, l'abbiamo pagata. Aspettiamo martedì e cercheremo di sperare. Questa era una partita da chiudere. C'è questa flebile speranza, la Lazio si giocherà la partita come ha fatto il Crotone quest'oggi.

ATTEGGIAMENTO - "Abbiamo creato molte occasioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. Purtroppo nella ripresa ho dovuto fare i cambi solo alla fine dopo aver perso tre slot nel primo tempo. Avevamo i due terzini titolari e la differenza si è vista. Adesso dobbiamo sperare in martedì e poi giocarci l'ultima chance domenica".

STERILITA' - "Alla fine della stagione faremo un resoconto. Ci sono state tante partite in cui abbiamo calciato molte volte in porta, segnando pochissimi gol. Dovevamo essere più cattivi, non è un caso se i portieri avversari sono sempre migliori in campo".

CARATTERE - "Questa è la serie A. I calciatori imparano dagli errori, come fatti da tutti. L'importante è rimboccarsi le maniche ed essere uomini. Siamo tutti responsabili. L'unico pensiero va a martedì".