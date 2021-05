Benevento, nel post gara confronto tra Vigorito e i tifosi Il massimo dirigente giallorosso ha parlato con i sostenitori all'esterno dello stadio

C'è grande delusione nell'ambiente giallorosso per la mancata vittoria di questo pomeriggio contro il Crotone. Il pari ottenuto nel finale dai calabresi avvicina la truppa di Inzaghi alla retrocessione, in attesa di conoscere il risultato di martedì tra Lazio e Torino. All'esterno dello stadio un nutrito gruppo di tifosi ha tenuto un confronto con Vigorito, ribadendogli fiducia e vicinanza e sottolineando che la squadra non merita né la passione della piazza e né la presidenza.

Ai microfoni di Offside, il massimo dirigente giallorosso ha parlato ai microfoni di Offside. Clicca qui per leggerle.