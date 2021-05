Lazio - Torino, Simone Inzaghi: "Onoriamo il campionato" Il tecnico biancoceleste: "Faremo di tutto per allungare il record di vittorie interne"

Domani sera si affronteranno Lazio e Torino per il recupero del match valevole per la sesta giornata del girone di ritorno. A parte i dubbi nello stabilire la data dell'incontro a ridosso dell'ultima giornata, il Benevento si troverà ad assistere da lontano a un incontro che deciderà le sorti della sua stagione. Il sesto posto per la compagine capitolina è definitivo, quindi le motivazioni saranno totalmente diverse rispetto a un Torino che si gioca la permanenza nel massimo campionato. Con un risultato positivo, infatti, la truppa di Nicola festeggerà la salvezza, condannando la Strega alla retrocessione. In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha messo in risalto che la sua squadra onorerà fino alla fine il campionato, anche per incrementare il record delle vittorie consecutive ottenute all'Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sicuramente veniamo da una grande delusione post derby. Con il Torino abbiamo l’ultima partita all’Olimpico, onoriamo il campionato nel migliore dei modi. Lo stesso Parma, già retrocesso, ha fatto una grande partita contro di noi. Così come il Cagliari. Faremo di tutto. C’è un record delle vittorie consecutive in casa da allungare. Onoriamo al massimo l’ultimo match in casa nostra".