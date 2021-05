Benevento, le diagnosi di Ionita e Depaoli I giallorossi già al lavoro. Si attende il risultato di Lazio - Torino per il possibile ritiro

Nessuna giornata di riposo per il Benevento che quest'oggi è sceso subito in campo. Classico defaticante per coloro che hanno affrontato il Crotone, mentre il resto del gruppo ha dato vita a una normale seduta d'allenamento. Domani i giallorossi effettueranno una pomeridiana, nell'attesa di conoscere il risultato del match tra Lazio e Torino, in programma all'Olimpico di Roma con fischio d'inizio fissato alle 18. Un successo dei capitolini terrebbe ancora a galla la Strega, la quale poi sarà chiamata a vincere domenica a Torino per tentare una miracolosa salvezza. Con i giochi ancora aperti, la società ha già deciso che la squadra partirà in ritiro già da mercoledì. In caso di risultato positivo dei granata, invece, ci sarà l'aritmetica retrocessione già da domani con la settimana di lavoro che proseguirà normalmente tra l'Imbriani e il Ciro Vigorito.

A Torino tornerà Caldirola dalla squalifica, mentre Inzaghi dovrà fare a meno di Ionita e Depaoli, entrambi costretti a uscire dal campo nel corso della gara di ieri con il Crotone. Per entrambi la stagione è terminata con una giornata d'anticipo, considerato che il centrocampista ha rimediato una lesione capsulo legamentosa al ginocchio destro. Per Depaoli, invece, si tratta di una frattura scomposta alla clavicola destra. I due si aggiungono agli altri infortunati Sau, Moncini, Foulon e Iago Falque.