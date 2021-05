Il Toro pareggia con la Lazio: il Benevento torna in serie B La Strega può solo mangiarsi le mani dopo essersi suicidata nel girone di ritorno

Il Benevento torna in serie B con una giornata d’anticipo. Non arriva una mano da parte della Lazio di Simone Inzaghi che ha pareggiato all’Olimpico contro il Torino, permettendo ai granata di ottenere il punto necessario per festeggiare la salvezza. La truppa allenata da Nicola ha fatto pochissimo, limitandosi a difendere gli spazi per portare a casa il pari. Da segnalare il palo colpito da Sanabria nel secondo tempo, mentre Immobile ha fallito un clamoroso rigore a dieci minuti dalla fine. In pieno recupero, a pochi istanti dal triplice fischio, Lazzari ha colpito di testa il palo. Tanto gioco da parte dei capitolini, ma la poca concretezza non ha schiodato il risultato dallo 0-0. Gioia granata e grande delusione per il Benevento, il quale deve solo mangiarsi le mani per il disastroso girone di ritorno e in particolare il pareggio rimediato con il Crotone domenica scorsa.