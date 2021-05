Torino - Benevento, Nicola: "Vogliamo chiudere in bellezza" Il tecnico dei granata: "Giocherà la migliore formazione possibile"

Non ha parlato Inzaghi in vista del match di domani tra Torino e Benevento. Una gara inutile ai fini della classifica, considerato che i giallorossi sono già retrocessi aritmeticamente in serie B. Davide Nicola, invece, ha risposto così alle domande dei giornalisti:

"Per me è la partita più importante, l'obiettivo è quello di andare ad agganciare le altre squadre in classifica giocando con entusiasmo. Questa è una partita che vogliamo giocare al massimo per chiudere in bellezza una stagione difficile. La formazione? Abbiamo ancora altri due allenamenti, vedremo in questi due giorni lo stato di salute dei ragazzi dopo le scorie che ci ha lasciato la partita con la Lazio. Sicuramente se avrò tutti a disposizione e se tutti mi daranno prova di essere al meglio giocherà la formazione titolare, quella che avete visto spesso nel corso delle ultime settimane".