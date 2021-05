Benevento, Montipò assente a Torino: ecco perché Questa sera per la porta ci sarà il ballottaggio tra Manfredini e Gori

Nel leggere i convocati del Benevento per Torino, si è rimasti sorpresi dall'assenza di Montipò. L'estremo difensore salterà l'ultima gara stagionale, in programma questa sera in terra piemontese, perché martedì dovrà sottoporsi a un intervento di pulizia al menisco. Una operazione programmata da tempo e che gli permetterà di eliminare un lieve fastidio che si portava dietro. Per la porta ci sarà il ballottaggio tra Manfredini e Gori, con il primo al momento favorito nel partire dal primo minuto. I tifosi, però, chiedono a gran voce una maglia per il portiere tarantino, vera e propria bandiera del Benevento Calcio. Con una presenza, infatti, raggiungerebbe due record assoluti: il primo lo farà entrare nella storia della serie A come esordiente più anziano nel massimo campionato italiano a 41 anni e 13 giorni, battendo il primato di Maurizio Pugliesi, fermo a 39 anni e 140 giorni. L'altro record è relativo alla storia della società, considerato che Gori diventerebbe il primo calciatore in assoluto a giocare per il club in tutte le categorie, dalla serie A alla C2. Non è escluso che, qualora dovesse partire Manfredini da titolare, Gori entrerà in scena nel corso della partita.