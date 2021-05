Manfredini: "Retrocessione amara, ora voltiamo pagina" Le parole del secondo portiere del Benevento: "Speravamo di non arrivare a questa gara già in B"

Esordio in campionato per Manfredini che si è espresso così nel post gara del match giocato con il Torino:

“Speravamo di non arrivare a questa partita da retrocessi. Sono contento per questo esordio, dopo trentatré anni sono riuscito a fare una presenza in serie A. Lo dedico a mia moglie e mia figlia. Ringrazio la società per la grande opportunità che mi ha dato. La partita? Ho commesso un errore in occasione del gol del Torino. Mi dispiace perché ha pesato su gran parte della gara. Per il resto la prestazione è stata positiva. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Non era semplice tornare in campo dopo tanto tempo. Per un portiere contano tanto le misure, oltre al rapporto con la linea difensiva e il centrocampo. Giocare spesso dà fiducia. Ritornare in campo è stata una bellissima emozione, ma non affatto semplice”.

RETROCESSIONE - “Quando succedono queste cose bisogna farsi tutti un esame di coscienza. I punti di vantaggio erano tanti, quindi qualcosa l’abbiamo sbagliata. Non riuscivamo a portare a casa le partite, le settimane sono passate e questo ha permesso alle avversarie di superarci. Siamo tutti professionisti che hanno voglia di lavorare. Ora bisogna voltare pagina e guardare avanti”.

FUTURO - “Sono in scadenza. Non ho avuto modo di parlare con la società, ma loro sanno come la penso. I pensieri erano tutti rivolti alla salvezza. Adesso la stagione è finita, ma ci sarà occasione per parlarne nelle prossime settimane”.