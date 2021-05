Pastina: "Sogno di restare a Benevento" Il giovane centrale difensivo giallorosso: "Inzaghi? Dispiaciuto del suo addio"

Secondo tempo in campo per Pastina che ha chiuso la stagione con una buona prestazione. Il giovane calciatore del Benevento, classe 2001, nel post gara ha tenuto a ringraziare la società per l’opportunità che gli ha concesso lungo tutto l’arco della stagione:

“Sicuramente è molto emozionante giocare in questi stadi, contro calciatori che giocano in nazionale come Belotti, Zaza e Izzo. Ringrazio la società e lo staff per questa bella esperienza. Si conclude un percorso che purtroppo ci ha portati alla retrocessione. Il viaggio in pullman? Si, non è stato semplice ma è una decisione del presidente che ovviamente accettiamo”.

CRESCITA . “Devo ringraziare molto i miei compagni di squadra che mi aiutano molto. In questo discorso devo menzionare un grande uomo e un grande calciatore come Schiattarella che mi sta dando tanto. Spero di restare a Benevento anche nella prossima stagione, provando a giocare da protagonista. Poi sarà il direttore a scegliere il mio futuro, ma mi piacerebbe continuare in una piazza così importante come questa”.

INZAGHI - “Sono molto dispiaciuto per l’addio di Inzaghi. E’ una grande persona e sicuramente nell’ultimo periodo sono state dette delle cose non vere sul suo conto. Cercheremo di ritornare in serie A, anche perché c’è un presidente come Vigorito che è una grande persona che non molla mai”.