Benevento, la nuova serie B: mancano due squadre all'appello E' tempo di riflessioni, ma anche di guardare al futuro. Si va delineando la cadetteria

Si è chiuso ieri il sipario sul campionato di serie A. Il Benevento ha scritto l'ultimo capitolo della propria stagione sul campo del Torino, ottenendo un pareggio utile solo per le statistiche. Nella prossima stagione la Strega giocherà in serie B. Una retrocessione amara che adesso impone non solo delle riflessioni per quanto avvenuto, ma anche una ripartenza per cercare di farsi trovare pronti a un campionato che già adesso si prevede complicato. Al momento il roster della prossima cadetteria è ancora incompleto: mancano all'appello la perdente della finale play off (una tra Cittadella e Venezia), oltre alla vincitrice degli spareggi che giungerà dalla serie C. Tra le pretedenti alla promozione ci sono Feralpi Salò, Bari, Matelica, Renate, Palermo, Avellino, Albinoleffe, Modena, Pro Vercelli, Sudtirol, Alessandria, Padova e Catanzaro. Le vincitrici dei tre gironi sono Como, Perugia e Ternana. Per domani è in programma un'assemblea di Lega, nel corso della quale verranno stabilite le date della prossima stagione.

Ecco la nuova serie B:

Ascoli

Benevento

Brescia

Chievo

Como

Cremonese

Crotone

Frosinone

Lecce

Monza

Parma

Perugia

Pisa

Pordenone

Reggina

Spal

Ternana

Vicenza

Cittadella/Venezia

Vincente play off serie C