Benevento, attesa per il nuovo tecnico. Ecco le panchine in B Al momento poche società cadette sono già certe di partire con un allenatore confermato

Sono trascorsi pochissimi giorni dalla fine dei campionati di serie A e B. In cadetteria bisogna ancora disputare la finale play off tra Cittadella e Venezia, mentre si aspetta la compagine che riuscirà a vincere gli spareggi di serie C. Si prevede una estate interessante per quanto riguarda il calciomercato, anche se sarà una sessione basata sul "risparmio", considerato che la pandemia ha penalizzato e non poco i conti di tutte le società. Prima dei trasferimenti dei calciatori, non mancherà un fitto cambio di panchine con allenatori pronti ad andare via e altri che sposeranno un nuovo progetto.

Il Benevento è tra i club che, al momento, non ha un allenatore. Pippo Inzaghi ha salutato i colori giallorossi dopo la retrocessione: un addio ampiamente preventivabile anche in caso di salvezza in serie A. Sono tanti i nomi che circolano attorno al sodalizio giallorosso, ma pare che non sarà lungo il periodo d'attesa per conoscere il nuovo tecnico sannita.

SENZA PANCA - Nella stessa situazione del Benevento c'è anche il Lecce. I salentini sono reduci dalla cocente eliminazione in semifinale play off, giunta per mano del Venezia di Zanetti. Un risultato che ha indotto la società a esonerare Corini, con la società guidata da Sticchi Damiani che adesso è alla ricerca di un un nuovo allenatore. Si può dire lo stesso anche del Crotone, visto che l'addio di Cosmi sembra essere scontato. Manca solo l'ufficialità per l'addio di Brocchi, dopo la debacle del Monza con il Cittadella. Ci sono stati nei giorni scorsi dei rumors sul possibile approdo di Inzaghi dagli "amici" Berlusconi e Galliani, ma sembra che in pole position per la panchina biancorossa ci sia proprio Stroppa. Il Parma, invece, è pronto ad annunciare l'arrivo di Maresca, tecnico che nella scorsa stagione ha guidato l'under 23 del Manchester CIty.

IN DUBBIO - Il Brescia non è molto convinto di Clotet, tanto che domani ci sarà un incontro con Cellino per decidere il da farsi. Stesso discorso per Aglietti, attuale allenatore del Chievo, con le parti che dovrebbero incontrarsi per stabilire sinergie e obiettivi. In casa Pordenone si valuta Domizzi, mentre a Reggio Calabria si spera nella conferma di Baroni. Il club è pronto a fare di tutto per convincere l'ex Benevento, il quale pare che sia attenzionato da Brescia e Lecce.

CERTEZZE - Le matricole Como, Perugia e Ternana partiranno con gli allenatori con le quali sono tornate in serie B, rispettivamente Gattuso, Caserta (nei prossimi giorni incontrerà la società) e Lucarelli. E' certa la conferma di Sottil con l'Ascoli, così come quelle di Grosso a Frosinone e di Di Carlo a Vicenza. Ci sono diverse società su Luca D'Angelo del Pisa, anche se il tecnico pescarese vorrebbe continuare la sua avventura in toscana. E' pronto il rinnovo di contratto per Pecchia con la Cremonese. In casa Spal, infine, Rastelli ha già dato ampia disponibilità per restare ancora al timone della panchina estense.