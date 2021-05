Benevento, Montipò operato: ecco i tempi di recupero L'estremo difensore si è sottoposto a intervento nella capitale

Lorenzo Montipò ha effettuato quest'oggi l'operazione al menisco. Un intervento programmato da tempo e che non gli ha permesso di essere tra i convocati per il match giocato domenica scorsa con il Torino. Si prevede un pieno recupero tra circa due mesi, giusto in tempo per preparare la nuova stagione. Ecco il testo del comunicato:

Il Benevento Calcio comunica che Lorenzo Montipò è stato sottoposto questo pomeriggio, a Roma, ad intervento di sutura meniscale mediale del ginocchio destro. L'intervento è stato eseguito presso la Casa di Cura Mater Dei dal Prof. Ezio Adriani alla presenza del medico sociale Dott. Stefano Salvatori. Il tempo necessario per un completo recupero è stimato attualmente in 8-9 settimane.