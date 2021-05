Benevento, il saluto di Inzaghi: "Grazie di tutto" Il post pubblicato sui social dal tecnico giallorosso

Pippo Inzaghi ormai può essere considerato un ex giallorosso. Il tecnico è alla ricerca di un’altra squadra dopo aver concluso la propria esperienza con il Benevento. Pare che su di lui ci sia il Monza di Berlusconi e Galliani. Due stagioni contraddistinte da gioie e dolori, entrate di diritto nella storia del calcio sannita per la storica promozione in serie A, così come l’ottimo girone d’andata vissuto tra i grandi. Da censurare, invece, il ritorno che ha fatto sprofondare la Strega tra i cadetti. Non sono mancate delle polemiche, sia da parte di Superpippo che nel post gara con il Torino si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, così come da parte dei tifosi che volevano già da svariate settimane la testa del tecnico per la piega negativa che stava subendo la stagione. Attraverso il proprio profilo Instagram, Inzaghi ha pubblicato la fotografia del famoso murale realizzato dai sostenitori giallorossi nei pressi del campo Coni. Lo stesso ritrae i fratelli Vigorito, oltre ad Auteri, Baroni e lo stesso Inzaghi: gli artefici dei recenti successi ottenuti dal Benevento Calcio. Come didascalia, ha scritto “grazie di tutto”. Una sorta di ultimo saluto alla piazza. Intanto, il programma di lavoro prevede degli allenamenti per la Strega fino a sabato. Poi sarà la società a decidere se ordinare il rompete le righe o proseguire con il lavoro anche la prossima settimana. Il presidente Vigorito e il diesse Foggia stanno operando per costruire la nuova stagione. Il primo step, come noto, sarà rappresentato dalla scelta del nuovo tecnico. Al momento i nomi più caldi sono quelli di Stroppa e Zanetti, due profili che piacciono molto al club ma difficili. Non è escluso che si possa virare verso un allenatore giovane e voglioso di mettersi in gioco in una piazza ambiziosa come quella sannita. Corposa la lista dei possibili partenti tra i calciatori. Tra quelli in scadenza sono vicini al passo d’addio i centrocampisti Viola ed Hetemaj. Addio al calcio giocato per Gori che resterà nel Benevento Calcio.