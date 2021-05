Benevento, fissato il rompete le righe Ultimi giorni di lavoro per i giallorosso dopo la conclusione del campionato

Il Benevento ha fissato il rompete le righe. La squadra, come noto, si sta allenando regolarmente nonostante la conclusione del campionato. L'ultimo allenamento è fissato per lunedì, poi i calciatori potranno usufruire delle ferie, come annunciato dalla società attraverso un comunicato stampa:

Il Benevento Calcio comunica che a partire dal 1 giugno p.v. saranno sospese le attività al fine di consentire a tutti i tesserati addetti al settore sportivo con contratti federali ratificati di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria. L'ultima seduta di allenamento della stagione sportiva 2020-21, pertanto, sarà svolta lunedì 31 maggio.