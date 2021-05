Benevento, per il dopo Inzaghi spunta un nuovo nome La società punta su un profilo giovane

Il capitolo sta per chiudersi definitivamente. Lunedì ci sarà l'ultimo allenamento per i giallorossi che saranno poi liberi di lasciare il Sannio. Le valigie sono quasi pronte, manca davvero poco. La comunicazione è arrivata proprio ieri da parte della società attraverso una nota ufficiale: da contratto giocatori e staff dovranno consumare le ultime ferie, da qui la necessità del rompete le righe. Saluterà definitivamente la città delle streghe Pippo Inzaghi e lo farà tra gioie e dolori. Ma bisognerà guardare avanti. La splendida cavalcata dalla B alla A sarà sempre un piacevole ricordo, al di là della retrocessione, ma ci sarà un futuro tutto da scrivere. Ecco perché il primo passo della società sannita sarà quello di individuare il nuovo timoniere.

Oramai non è più una novità: piaceva Paolo Zanetti che ha conquistato la A col suo Venezia. Il tecnico ha quindi una suggestiva avventura dietro l'orizzonte e per questo la società sannita dovrà indirizzare i pensieri verso altri lidi. Resta l'idea del profilo giovane. Ecco perché l'identikit potrebbe portare a Fabio Caserta, fresco di promozione in B con il Perugia. Non è stata la sua unica conferma, il tecnico aveva già preso per mano la Juve Stabia tagliando lo stesso traguardo qualche annetto fa. Per ora c'è un contratto da rispettare con la società umbra, ma settimana prossima ci sarà l'incontro tra le due parti per capire il futuro. Insomma le strade potrebbero separarsi, dopotutto è tempo di mercato. Già due stagioni fa, il Benevento, con Foggia nelle vesti di neo direttore sportivo, aveva manifestato un certo interesse per Caserta che sa lavorare coi giovani e non disdegna un gioco propositivo. È ciò che vuole il Benevento. Ecco perché nel calderone è finito anche Longo, sotto contratto con l'Alessandria, impegnata nei play off di C. Cadono invece le piste che portavano a Di Francesco e a Liverani. Forse mai cercati. Sta di fatto che questo sarà il primo passo da compiere. Già qualche giorno fa c'è stato un confronto tra Inzaghi e Vigorito per chiarire gli ultimi aspetti. E per dirsi addio.