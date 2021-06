Benevento, stagione senza derby: non accadeva da 18 anni La mancata promozione dell'Avellino vedrà la serie B con la sola Strega a rappresentare la Campania

Sarà una stagione senza derby per il Benevento. Con la promozione della Salernitana e l'eliminazione dai play off maturata ieri dall'Avellino, la compagine giallorossa sarà l'unica a rappresentare la Campania nel prossimo campionato di serie B. Un dato di fatto inusuale per la Strega, considerato che non accadeva dalla stagione 2003/2004 di serie C1 di gareggiare in un torneo senza "cugini". Negli anni di terza serie, sotto la gestione Vigorito, era scontato trovare squadre dello stesso girone visto che i raggruppamenti erano organizzati il più delle volte basandosi sull'aspetto geografico. Si ricordano, per esempio, i derby con Cavese, Sorrento, Juve Stabia, Nocerina, Savoia, Paganese, Casertana, Ischia, Aversa Normanna, così come le stesse Avellino e Salernitana che il Benevento avrebbe ritrovato anche in serie B. In massima serie c'è stato il confronto con il Napoli (affrontato anche in C nella campionato 2004/2005) mentre nella prossima annata non ci saranno - come detto - altre campane con cui misurarsi.