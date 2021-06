Perù, è Lapadula mania: si avvera la profezia del veggente Mossul L'attaccante giallorosso è sempre più un idolo dei tifosi biancorossi

Le ultime prestazioni positive con il Perù hanno fatto diventare Lapadula una sorta di eroe nazionale. L'attaccante del Benevento ieri ha realizzato un gol e un assist nel match giocato contro la Colombia (leggi qui l'approndimento): un pareggio, quello ottenuto dai biancorossi, che li tiene ancora in gioco per le qualificazioni a una giornata dalla fine della fase a gironi della Copa America. Domenica, la truppa di Gareca se la vedrà con il Venezuela: un risultato positivo gli garantirebbe l'accesso ai quarti di finale.

Idolo assoluto, Lapadula si gode il momento. Ieri è stato anche oggetto di una profezia pronunciata dal veggente Mossul, il quale - in diretta televisiva - ha previsto la prima marcatura in nazionale dell'attaccante peruviano. Considerate le ultime prestazioni, poteva rivelarsi quasi scontata, ma in una terra superstiziosa come quella del sudamericana ha fatto sicuramente il suo effetto.