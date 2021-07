Benevento, visite mediche per i giallorossi (LE FOTO) E' cominciata la stagione della Strega guidata da Caserta

Il Benevento si è ritrovato in città per svolgere le prime visite mediche in vista del ritiro di Cascia (leggi qui l'approfondimento). Dopo essere stati sottoposti a tamponi presso il centro Delta, i giallorossi hanno fatto tappa al Vigorito per sottoporsi agli accertamenti fisici. Una routine che si svolgerà fino a sabato, poi da domenica si comincerà a lavorare sul campo agli ordini del nuovo tecnico Caserta.