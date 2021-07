Ecco la firma di Giacomo Calò: "Forza Benevento!" Il centrocampista ritrova Caserta e vuole che questo sia il suo anno più importante

Ora c'è anche la firma: Giacomo Calò giocherà il campionato 2021-22 nelle file del Benevento. Il centrocampista triestino arriva con la formula del prestito, ma la società giallorossa avrà l'opzione del riscatto. Il centrocampista friulano ha subito sottolineato che è felice di ritrovare Fabio Caserta che ritiene il suo allenatore preferito. Soprattutto ci ha tenuto a dire che questa è la sua grande occasione: “Arrivo in una sqiadra importante, per la mia carriera è un momento decisivo”. Ha fatto di tutto per accelerare i tempi di arrivo proprio per essere subito aggregato alla squadra che parte alla volta di Cascia. Ha fatto orgoglioso le foto con la sua nuova maglia e con quella sciarpetta giallorossa. Non ha avuto dubbi nel mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi. Un messaggio semlice ma di sicuro impatto: “Forza Benevento!”

