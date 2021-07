Benevento, Montipò al Verona Andrà in prestito con obbligo di riscatto

In casa Benevento non c'è sosta sul fronte mercato. Il club di via Santa Colomba è al lavoro per rimodulare l'organico. C'è chi entra a far parte della famiglia giallorossa e chi saluta. Proprio in queste ore ha raggiunto il ritiro di Cascia Alberto Paleari arrivato dal Genoa attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Ma saluterà il Sannio Lorenzo Montipò. Il suo trasferimento non è più una novità. Il portiere era finito da tempo nella lista dei partenti. L'estremo si accaserà a Verona e andrà in prestito con obbligo di riscatto per la società veneta (quindi essendo in scadenza, il Benevento gli ha dovuto prolungare di un anno il contratto). Montipò quindi resterà in A, in quella categoria che ha avuto modo di conoscere grazie ai colori giallorossi. Si aspetta però l'ufficialità.