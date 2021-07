Benevento, otto reti al Cascia nel primo test stagionale (LE FOTO) Bene l'ultimo arrivato Calò, autore del vantaggio sannita

Benevento – Rappresentativa Cascia 8-0

Benevento (4-3-3): Manfredini (1’st Lucatelli)(33’st Muraca); Letizia (31’st Perlingieri), Talbi (31’st Masella), Pastina (1’st Barba), Foulon (31’st Rillo); Volpicelli (1’st Kragl), Calò, Vokic (10’st Sanogo); Insigne (31’st Thiam Pape), Sau (1’st Di Serio), Improta (21’st Talia). All.: Caserta

Rappresentativa Cascia: De Luca, Loretucci, Rasi, Battilocchi, Funali L., Giulivi, Proietti, De Angelic, Cucci, Funari, Medici.

Marcatori: 33’pt Calò, 36’pt Volpicelli, 42’pt Foulon, 5’st Di Serio, 7’st Insigne, 22’st Kragl, 32’st Di Serio, 43’st Sanogo

Il primo test stagionale del Benevento si è concluso con il risultato di 8-0 sul Cascia. Caserta ha subito utilizzato il 4-3-3, modulo che probabilmente accompagnerà la Strega per tutto l’arco della stagione (leggi qui l'approfondimento). Nei primi minuti i grandi carichi di lavoro degli ultimi giorni hanno influito e non poco, basti pensare che la Strega ha lavorato anche questa mattina sul manto erboso del centro sportivo gestito dalla famiglia Magrelli. Alla lunga la qualità dei sanniti è emersa, con Calò che è subito salito sugli scudi, realizzando il gol del vantaggio. Al 36’ Volpicelli ha strappato applausi con un gol in rovesciata su assist di Letizia, mentre quattro minuti dopo Pastina è stato fermato dalla traversa. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0, con marcatura finale di Foulon sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Calò. Nella ripresa, Caserta ha utilizzato tutti gli elementi a disposizione a eccezione di Schiattarella che è stato preservato a causa di un fastidio al ginocchio. Si è rivisto anche Kragl che ha giocato i secondi quarantacinque minuti, posizionandosi in avanti con Improta che è arretrato sulla linea dei centrocampisti. Il Benevento ha preso il largo, realizzando subito due reti con Di Serio e Insigne, con quest’ultimo che ha capitalizzato al meglio un altro prezioso assist di Letizia. Al 67’ Kragl ha rispolverato il sinistro su punizione, portando il risultato sul 6-0. La sfida è terminata con altre due reti per i giallorossi, messe a segno da Di Serio e Sanogo che hanno permesso di chiudere sul definitivo 8-0.