Anche Glik e Ionita in ritiro a Cascia Molti davano il difensore polacco in viaggio verso Udine, invece è in Umbria

Glik questo pomeriggio ha raggiunto Cascia, non è andato dunque ad Udine insieme al suo agente come tanti si erano affrettati a scrivere. Maglietta nera della Nike con lo scudetto della Strega sul petto, divisa d'ordinanza per gli spostamenti. Arrivo in Umbria intorno alle 17,30, insieme a Masciangelo e a Ionita. Va detto che l'affare con la squadra friulana dovrebbe essere praticamente ai dettagli, con il buon senso di tutti. Dal pianeta bianconero fanno intendere che il giocatore ha acconsentito di ridursi l'ingaggio e il Benevento si accontenta di darlo solo in prestito. L'Udinese è parsa interessata sin da subito al difensore polacco, perchè Gotti ha pensato al suo fisico possente per blindare la sua difesa a tre.

L'Udinese tra l'altro dovrebbe aver chiuso proprio stamattina per la cessione di Stryger Larsen al Galatasaray sulla base di 4 milioni di euro.

Oltre a Kamil Glik, come detto, ha raggiunto Cascia anche Artur Ionita, che è reduce da un infortunio serio al ginocchio destro (lesione capsulo-legamentosa). Per lui l'estate è trascorsa in un centro di riabilitazione a Madrid, dove ha cercato di recuperare in fretta la sua condizione fisica. Non è ancora al meglio e si pensa che dovrà ancora per un po' continuare a lavorare a parte, prima di aggregarsi ai compagni. Sul fronte mercato, va sottolineato che dovrà sedersi a tavolino con la società, visto l'alto ingaggio di cui è titolare, per conoscere il suo futuro.