Benevento, partire e fari spenti? Impossibile Buffon e Di Carlo lo danno favorito. Sulle agenzie di scommessa preceduti solo da Parma e Monza

Si è parlato spesso di una partenza a luci spente da parte del Benevento in questo campionato di B. Non sempre ovviamente il proprio desiderio collima con quello che pensano gli altri. D'altro canto sia la condizione di retrocessa dalla A, sia la presenza (fino a prova contraria) nell'organico di elementi del calibro di Glik, Ionita, Schiattarella, farà pensare tutt'altro agli addetti ai lavori. Sentite Di Carlo, trainer del Vicenza, una delle out sider della B: “Volete una griglia di partenza? Eccola: Monza, Benevento, Lecce, Parma e Crotone, poi sono tutte allo stesso livello”. Nel giochino dell'estate si è inserito anche Gigi Buffon: “Credo che il Monza sarà la squadra da battere insieme a noi, ma si dovrà fare attenzioni alle retrocesse Benevento e Crotone e mi aspetto la sorpresa Frosinone, perché credo molto nella bravura di Fabio Grosso”.

In questa corsa al pronostico ovviamente non potevano mancare le agenzie di scommessa, che ne sanno una più del diavolo. Inutile dire che nelle quote svetta più in alto di tutti il Parma (a 3.50/4.00 è quotata la vittoria), seguita dal Monza (tra 5.00/6.00) e neanche a dirlo dal Benevento quotato vincente tra 6.50 e 7.50. Dietro ci sono tutti gli altri a cominciare da Brescia di Pippo Inzaghi, per andare al Lecce (entrambe sono quotate a 9.00), il Crotone (tra 11 e 12), Cittadella (tra 20 e 21), Spal (tra 20 e 21), Frosinone (tra 25 e 34), Cremonese (tra 34 e 51), Pisa (tra 34 e 51) e Reggina (tra 41 e 51). Altro che luci spente, insomma: la verità è che sulla strega i fari sono stati sempre accesi.