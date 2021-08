Benevento, Vogliacco sarà subito convocato: per lui la maglia numero 14 Il difensore sarà a disposizione per il match di domani con la Spal

E' arrivata la tanto attesa ufficialità di Vogliacco in giallorosso (leggi qui l'approfondimento). Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà al Benevento con la formula del prestito dal Genoa. Sarà subito a disposizione di Caserta, tanto che figura nella lista dei convocati per il match di domani pomeriggio con la Spal. Il tecnico potrà subito testare la sua condizione nella ripresa, considerato che nelle ultime settimane si è allenato regolarmente con il Pordenone, partecipando anche alle varie amichevoli di precampionato. Indosserà la maglia numero 14. Potrebbe esserci l'esordio anche per Acampora, ma non partirà tra i titolari perché ancora in ritardo di condizione rispetto ai compagni di squadra. Non saranno impiegati, invece, i vari Barba, Lapadula e Moncini che stanno lavorando a parte per smaltire dei fastidi fisici. Ricordiamo che il match è di sola andata: in caso di parità al termine dei novanta minuti, sono previsti i tempi supplementari e poi, eventualmente, anche i tiri di rigore. Al termine della contesa, non mancheranno le interviste in diretta esclusiva ai tesserati giallorossi attraverso Ottochannel 696.