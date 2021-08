Foulon: "Caserta mi ha subito parlato chiaro. Con lui giochiamo bene" Benevento - Spal 2-1, il cursore di fascia: "Sto studiando per imparare l'italiano, è fondamentale"

Daam Foulon punta con decisione alla rivalsa personale dopo aver pagato dazio nel suo primo anno in Italia. Al microfono di 696 TV, il cursore di fascia mancina non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria per 2-1 sulla Spal, nei trentaduesimi di Coppa Italia: “Sono molto felice, abbiamo fatto una bella partita. Era tosta, ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Spero che possa essere l'anno del mio riscatto. Voglio aiutare il più possibile la squadra a disputare un bel campionato”.

Concentrazione massima e cura dei dettagli, dentro e fuori dal campo: “Voglio imparare al meglio l'italiano perché è importante e non solo per parlare con i compagni di squadra, ma anche con la gente per strada. La lingua, impararla, è fondamentale per conoscere l'ambiente, la mentalità della gente, per ambientarsi e stare bene”.

Foulon sente la fiducia di Caserta: “Appena arrivato il mister mi ha detto: sei bravo, ma devi migliorare molto nella fase difensiva. Lo sto ascoltando per imparare e crescere. Caserta ci chiede di costruire l'azione da dietro. Giochiamo bene, ci divertiamo e siamo belli da vedere, come nel primo tempo. Ci sono i presupposti per fare più gol e produrre un calcio spettacolare”.

Foulon è pronto: “Ho perso un paio di kili. Voglio far vedere che sono pronto, che posso dire la mia in Serie B, dare il mio contributo. Non conosco bene il campionato, ma credo che è competitivo. Ho solo 22 anni e posso crescere anche grazie a questa esperienza”.