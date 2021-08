Caserta: "Meritavamo di passare il turno, spero che il mercato finisca presto" Benevento - Spal 2-1, il tecnico: "Ho visto tante cose positive. Talia? Chi è bravo deve giocare"

Buona la prima. Fabio Caserta bagna il suo esordio in gara ufficiale sulla panchina del Benevento con il successo per 2-1 sulla Spal e la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: “Il modulo? I numeri e i sistemi di gioco contano fino a un certo punto. Voglio che gli esterni d'attacco vadano dentro al campo, il nostro 4-2-3-1, ma è, comunque, una sorta di 4-3-3. Ho tanti giocatori in grado di giocare in più posizioni del campo, c'è qualità. Mi interessa tenere sempre il pallino del gioco” ha esordito il tecnico della strega, nel post-gara, al microfono di 696 TV.

La disamina della gara: “Sto ricevendo delle risposte molto positive dai ragazzi. Abbiamo giocato un primo tempo bello, importante sotto tanti punti di vista. Nel secondo siamo calati, ma la squadra è stata brava a reagire dopo il gol subito all'ultimo secondo del recupero. Non è un dettaglio. Meritavamo di passare il turno e sono felice che ci siamo riusciti. Dobbiamo cercare più velocemente possibile di andare in verticale. È poco tempo che siamo insieme, nel gruppo ci sono tanti giocatori nuovi e chi c'era già deve smaltire le scorie lasciate in eredità dalla scorsa stagione, non positiva”.

Impressionante l'impatto sulla gara del giovane Talia, prodotto del vivaio giallorosso: “Per giocare a calcio non si deve guardare la carta d'identità. Se un giovane è bravo deve giocare. Punto. È il caso di Talia, ma anche di Pastina e Di Serio. Talia mi sta dando affidabilità durante gli allenamenti. Avrei voluto farlo giocare dall'inizio, ma per una valutazione della condizione fisica del gruppo ho preferito tenerlo pronto per la ripresa”.

Si veleggia verso Benevento – Alessandria: “Abbiamo lavorato tanto, messo minuti nelle gambe, ma allo stesso tempo i supplementari ci porteranno a dover superare la fatica accumulata. Arriveremo pronti all'appuntamento con l'Alessandria”.

Il futuro di Lapadula: “Lapadula è un calciatore che è un lusso per la categoria, decisamente superiore alla media. Qualsiasi allenatore lo vorrebbe alle proprie dipendenze, ma è giusto che il calciatore e la società facciano le proprie valutazioni. Per me sarebbe il massimo averlo in rosa. Spero che arrivi velocemente la fine del mercato perché tutti, non solo i calciatori, pensano a cosa può succedere, fa parte del gioco, anche se non ho visto nessuna disattenzione, anche da parte da chi è in scadenza o viene dato in uscita”.

Da Lapadula a Calò: “Calò è il fulcro del gioco. A Castellammare di Stabia, con me, ha fatto molto bene. Ha delle qualità importanti, ma deve migliorare. Conosco i suoi pregi e difetti, lavoreremo sui difetti”.

Esordio immediata per l'ultimo arrivato, in ordine cronologico: “Vogliacco è un calciatore forte, può giocare in più ruoli. Si è fatto trovare subito pronto. Sarà un elemento importante per noi”.