Social down, l'ironia del Benevento Calcio Il sodalizio giallorosso ha scherzato su quanto accaduto ieri

Ieri i principali social network del mondo (Facebook, Instagram e Whatsapp) hanno smesso di funzionare per diverse ore, causando numerosi problemi a chi li utilizza costantemente per lavoro e non solo per svago. Il Benevento, che negli ultimi anni ha mostrato una crescita evidente in questo ambito, si è giocato la carta dell'ironia, strappando anche qualche sorriso ai tifosi giallorossi. Ieri sera, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato prima un post con su scritto "visto quanto è importante seguirci anche su Twitter!" e subito dopo una faccia meravigliata di Foulon con la dicitura "Ahhh ma allora non ho finito i giga".

Nel corso della notte è tornato tutto alla normalità e il primo post su Instagram del sodalizio giallorosso vede Lapadula consolare Letizia, con la didascalia "Tranquillo Gae, è tutto finito". Il peggio è passato, si direbbe. Con i social di tutto il mondo che sono tornati a operare a pieno ritmo.