Benevento, Lapadula atterra a Lima: verso il forfait con la Cremonese L'attaccante sarà impegnato a poco più di 48 ore dal match dello Zini contro l'Argentina

La ripresa della preparazione per il Benevento avverrà senza i quattro nazionali. Sarà una spedizione “soft” per Glik e Ionita che dovranno giocare solo due partite, una in meno rispetto al tour de force vissuto nello scorso mese di settembre. Entrambi sono impegnati per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, con la Polonia del difensore che sfiderà San Marino e Albania nelle serate del 9 e 12 ottobre. Stessi giorni per Ionita che se la vedrà con Danimarca e Israele. Se la nazionale di quest’ultimo è ormai fuori dai giochi, la Polonia di Glik sogna: i biancorossi sono al terzo posto in classifica, a una sola distanza dall’Albania che attualmente occupa la seconda piazza. Il ritorno nel Sannio avverrà subito dopo, con i due calciatori che saranno regolarmente utilizzabili per il match del 17 ottobre in programma in casa della Cremonese.

Discorso totalmente diverso per Lapadula che sarà impegnato contro Cile, Bolivia e Argentina. La sfida all’albiceleste si giocherà all’1:30 del mattino (ora italiana) del 15 ottobre, a poco più di 48 ore dalla trasferta dello Zini. È chiaro che in una situazione del genere, proprio come accaduto in occasione del match interno con il Lecce della terza giornata, l’attaccante non farà parte della lista dei convocati di Fabio Caserta. Esperienza in nazionale anche per Giuseppe Di Serio con l’Italia under 20. La punta cresciuta nel settore giovanile sarà impegnato nel Torneo 8 nazioni: il primo incontro è in programma il 7 ottobre contro l’Inghilterra a Chesterfield. Il 12 gli azzurrini affronteranno il Portogallo sul manto erboso dello Stirpe di Frosinone.