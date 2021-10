Benevento, Vogliacco: "Pensiamo solo alla Cremonese" Il centrale difensivo giallorosso: "Vogliamo essere protagonisti"

Alessandro Vogliacco si è fatto trovare pronto alla chiamata di mister Caserta, il quale gli ha dato una maglia da titolare in seguito all'espulsione rimediata da Glik a Como. Il centrale difensivo si è comportato bene, come fatto tra l'altro già in occasione della sfida interna con il Lecce. Ospite esclusivo di Ottogol, ha commentato così il pari rimediato con il Perugia e le aspettative in vista dei prossimi confronti:

"Con il Perugia avevamo preparato la partita in modo diverso. Sono stati molto bravi a prenderci alti e questo ci ha creato delle difficoltà. Negli spogliatoi, il mister ci ha dato degli accorgimenti, chiedendoci di essere meno frettolosi nella giocata. La qualità si è vista tutta nel secondo tempo, peccato non essere riusciti a vincere la partita. Siamo stati anche molto imprecisi. Fondamentali le parate di Paleari: per noi è un elemento importante e molto affidabile. L'assenza di Improta si sente. E' un calciatore tatticamente intelligente che ti permette di giocare in vari modi. Adesso lavoreremo al massimo per andare a espugnare Cremona. Vogliamo essere protagonisti e sono certo che lotteremo fino alla fine per qualcosa di importante. La differenza di rendimento tra casa e trasferta? Tra le mura amiche è molto più complicato trovare gli spazi giusti perché le avversarie tendono a chiudersi. In trasferta, invece, ci sono più spazi".