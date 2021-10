Benevento, lavori di manutenzione al manto erboso del Vigorito Si è approfittati della sosta del campionato

Sono partiti da pochi giorni i lavori di manutenzione al manto erboso del Ciro Vigorito. Una pratica che, nel periodo autunnale, è indispensabile in vista dei mesi più freddi dell'anno. Nello specifico, la ditta ErGa Green, facente capo alla famiglia Addazio, ha effettuato un processo di scalping e arieggiatura della macroterme Tifway, la quale si appresta alla quiescenza. Si è poi passati alla trasemina con macchina pneumatica di tre varietà di loietto a rapido insediamento e con colorazione verde scuro. Questi lavori sono stati effettuati approfittando della sosta del campionato e della successiva trasferta in casa della Cremonese. Per il match con il Cosenza, datato 23 ottobre, il terreno di gioco sarà in perfette condizioni.