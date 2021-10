Benevento, allenamento all'Imbriani (LE FOTO) Lavoro dei giallorossi al quale hanno partecipato anche diversi elementi della Primavera

Il Benevento ha svolto una nuova doppia seduta d'allenamento. Questo pomeriggio, sul manto erboso dell'Imbriani, c'è stato un test al quale hanno partecipato anche diversi ragazzi della Primavera. La compagine di Scarlato, come noto, domani non giocherà per via della sosta del campionato. I giallorossi si ritroveranno domani mattina, poi ci sarà il rompete le righe, con la preparazione che riprenderà la prossima settimana e si focalizzerà sulla Cremonese di Pecchia, prossima avversaria dei giallorossi e seconda forza del campionato con 15 punti conquistati nelle prime 7 partite.