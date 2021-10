Benevento, test mattutino con la Primavera Prove per Viviani, Tello e Sau, che ha ripreso dopo l'infortunio ed è andato ripetutamente a rete

Prove tecniche in vista di Cremona. Amichevole mattutina con la formazione Primavera che osserva una settimana di riposo anche nel suo campionato. Caserta ha fatto mille prove, anche in considerazione delle assenze a centrocampo di Ionita, in ritiro con la nazionale moldava, di Improta, infortunato, e di Acampora (che ha comunque giocato) che domenica prossima sarà squalificato. Il tecnico ha ruotato un po' tutti a centrocampo, facendo di volta in volta giocare insieme a Calò, Viviani, Tello e anche il giovane Talia, che nel primo tempo è stato utilizzato nella formazione Primavera e nella ripresa è passato tra i titolari. In avanti si è rivisto in ottime condizioni Marco Sau. Dopo l'inconveniente muscolare (infiammazione di una vecchia cicatrice su un muscolo) che lo ha tenuto fermo nelle ultime due partite, l'attaccante sardo si ricandida per un posto al centro dell'attacco, come fece ad Ascoli. Anche stamattina non si è fatto pregare a mandare il pallone in fondo al sacco. Ovviamente non mancano le alternative, anche se Lapadula va considerato fuori gioco per la trasfertain terra lombarda. Ci sono Moncini, oltre che Di Serio, anche lui assente per la chiamata nell'Under 20.