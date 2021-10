Benevento, tanti dubbi a centrocampo La squadra riprenderà la preparazione martedì

Martedì la ripresa. I giallorossi hanno staccato la spina per due giorni prima di tuffarsi nella settimana di lavoro pre Cremona. Caserta ha preferito non risparmiarli nei giorni scorsi affollando il programma con doppie sedute. Da qui la decisione di dare una giornata in più di relax al gruppo. Ma il tecnico difficilmente avrà interrotto il filo che lo porterà alla sfida con la Cremonese. Tanti i dubbi che lo accompagnano. Per la formazione bisognerà aspettare gli ultimi giorni per capire soprattutto quale sarà la condizione dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Perché qualche certezza potrebbe vacillare. Non è escluso che il calabrese possa tornare al 4-2-3-1 ma la possibilità di vedere in campo questo assetto, quello che ha accompagnato le prime partite, dipenderà soprattutto dalla disponibilità di Ionita. Dopotutto con lui in condizione non mancheranno le alternative nonostante l'assenza di Acampora. Potrebbe giocarsi un posto da titolare nella linea dei tre uno tra Tello e Viviani. Quest'ultimo potrebbe essere favorito, piace parecchio a Caserta che lo seguiva da tempo. Anche Tello sta bene ma parliamo di un calciatore con caratteristiche completamente diverse. I dubbi ci sono ma il tempo a disposizione per arrivare a una idea chiara c'è tutto. La squadra partirà per Cremona sabato mattina, la sfida è in programma domenica alle 14.