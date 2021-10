Cremonese, Giacchetta: "Lapadula assente? Non ne saremo dispiaciuti" Il diesse grigiorosso: "E' un attaccante che fa la differenza. Il Benevento lotterà per i vertici"

Intervenuto telefonicamente nel corso di Ottogol, il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato così in vista del match di domenica tra grigiorossi e sanniti:

"Quest'anno siamo partiti decisamente meglio rispetto al passato. Il merito è anche di Pecchia che ha dato un grande impatto già nella passata stagione. C'è grande voglia di mantere questa mentalità, grazie anche all'arrivo di giovani motivati e di qualità. Questo è un campionato strano, il livello si è alzato molto. Ci sono sicuramente delle squadre più attrezzatse rispetto alla Cremonese, quindi bisogna stare attenti. Il Benevento è una di quelle compagini che sono candidate alla vittoria finale. Ha una intelaiatura importante, con giocatori di ben altra categoria. Caserta sta dimostrando di meritare un percorso prestigioso. Lapadula? Ho saputo di una sua possibile assenza, non ne saremo affatto dispiaciuti. E' un combattente, mette tanta cattiveria nell'attaccare lo spazio. Crea entusiasmo anche ai compagni di squadra. Per il Benevento sarà dura non averlo, anche se ha una rosa abbastanza completa con elementi che potranno sostituire al meglio".

foto tratta da cuoregrigiorosso