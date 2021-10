Benevento, Calò: "Lavoriamo per migliorare. A Cremona non sarà semplice" Il centrocampista: "La nostra rosa è formata da calciatori di esperienza"

Ospite esclusivo di Ottogol, il centrocampista Giacomo Calò ha parlato del momento del Benevento, puntando il mirino sulla Cremonese di Fabio Pecchia:

"Affronteremo una squadra forte, composta da gente di categoria. Non sarà una partita semplice, ma faremo il possibile per portare a casa un risultato positivo. Abbiamo giocato solo sette partite, troppo poche per cominciare a tirare le somme. L'idea del mister si vede, dobbiamo solo migliorare determinate situazioni. Spesso siamo andati in difficoltà non per meriti degli avversari, ma per colpa nostra che commettiamo errori stupidi con l'intento di forzare troppo la giocata. Gli altre ne approfitttano con delle ripartenze e con il nostro gioco offensivo rischiamo di concedere maggiori spazi. Lavoriamo giorno dopo giorno per fare sempre meglio. Poi può capitare che si prepara la partita in un modo e arrivi al sabato che sei costretto a cambiare strategia perché l'avversaria si limita a chiudere gli spazi. Il modulo? Ho giocato sia a due che a tre, cambia il modo di stare in campo. In coppia devi difendere di più, però hai anche maggiori spazi per giocare. A tre c'è più traffico, corri meno e devi fare schermo davanti alla difesa".

Ha poi chiuso nel parlare del campionato: "La serie B è strana. Il Pisa è al primo posto contro ogni pronostico. Non stanno sbagliando nulla e gli va dato merito, ma sono curioso di vedere come la squadra reagirà alle prime difficoltà. La nostra è una rosa composta da calciatori di grande esperienza, come i vari Glik, Lapadula, Ionita, Letizia, Sau, Improta e altri. Elementi che vantano una grande esperienza in serie A. E' chiaro che con questi presupposti puntiamo a piazzarci ai vertici".