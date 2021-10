Benevento, l'ultima vittoria allo Zini dopo 3 mesi di lockdown Bilancio in perfetta parità: 3 successi per parte, nessun pareggio. Coda, 5 gol per... entrambe

(f.s.) Breve ma intensa. La storia tra Benevento e Cremonese è fatta di appena 6 partite, racchiuse nell'arco temporale che va dal 2009 al 2020. Lo diciamo subito: il pareggio non è assolutamente contemplato nelle sfide tra lombardi e sanniti, il bilancio è perfettamente in parità, tre vittorie a testa. Pure i gol segnati sono gli stessi: 6 quelli del Benevento, altrettanti quelli della Cremo. Con una particolarità sulla loro paternità: il bomber di questa sfida è un nome arcinoto in serie B, Massimo Coda. Dei 12 gol totali, lui ne ha realizzati ben 5: l'aspetto curioso sta nel fatto che tre li ha segnati con la maglia grigiorossa, due con quella del Benevento.

Due volte la Cremonese ha vinto allo Zini, una volta ha violato il Vigorito. Le due vittorie casalinghe dei lombardi hanno una caratteristica pressochè identica: l'1 a 0 maturato per entrambe al 94' (la prima volta era il 18 ottobre 2009, speriamo non sia una congiuntura astrale visto che questa volta si gioca il 17 ottobre di 12 anni dopo...), vale a dire all'ultimo secondo di partita (gol di Coda nel 2009/10, di Emmers nel 2018/19). Lo stadio sannita è stato violato il 7 marzo del 2010 dalla doppietta di Coda e dal gol di Musetti (Ferraro per i giallorossi).

E veniamo alle vittoria giallorosse, due al Vigorito, una allo Zini. La prima gioia sannita sulla Cremonese è datata 27 ottobre 2018, segnano Coda e Insigne (Migliore per i grigiorossi), la partita finisce 2-1. 30 ottobre 2019 seconda vittoria giallorossa: sulla panchina lombarda c'è Marco Baroni, la squadra di Inzaghi non fa sconti, segnano il solito Coda e Improta per il 2-0 finale.

Ultimo atto il 21 giugno del 2020: altra situazione particolare. Si è reduci dal lungo lockdown, il Benevento deve solo consolidare il suo trono in vetta. E allo Zini, malgrado il caldo e la ripresa dopo ben 3 mesi di stop, vince ancora. L'ultima partita il Benevento l'aveva giocata l'8 marzo contro il Pescara (4-0), riprende il 21 giugno a Cremona. E ha la meglio grazie ad un gol di Roby Insigne.

Nella foto il gol di Coda nel 2-0 del Benevento alla Cremonese il 30 ottobre 2019