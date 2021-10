Benevento, la Curva Sud chiede il lancio della campagna abbonamenti La nota degli ultras giallorossi

Richiesta specifica da parte della Curva Sud al Benevento Calcio. Gli ultras giallorossi, attraverso una nota apparsa sui social network, ha chiesto al club di via Santa Colomba il lancio della campagna abbonamenti all'indomani dell'aumento della capienza degli stadi. Ecco il testo completo:

L’aumento della capienza degli stadi ci lascia ben sperare in vista di una riapertura totale. In virtù di ciò chiediamo al Benevento Calcio la possibilità di dare il via alla campagna abbonamenti, anche in un formato ridotto di partite da rinnovare di volta in volta. Sarà un modo per favorire un numero maggiore di spettatori, andando anche a tutelare le tasche di tutti. Lodevole l’iniziativa di permettere l’ingresso gratuito a tutti i ragazzi con un’età inferiore ai 14 anni, ma allo stesso tempo sarebbe altrettanto positiva una possibile fidelizzazione che, come detto, potrà creare vantaggi sotto tutti gli aspetti. La Curva Sud sarà presente allo stadio sia con biglietti che con abbonamenti, ma quest’ultimo rappresenta sempre uno strumento importante per tutta la piazza e anche per sentirsi parte maggiormente del progetto. Detto questo, domenica ci vediamo a Cremona! Avanti Curva Sud.