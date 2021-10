Italia U20, 75 minuti per il giallorosso Di Serio contro il Portogallo Maglia da titolare per il giovane attaccante del Benevento

Maglia da titolare per Giuseppe Di Serio nel match disputato questo pomeriggio dall'Italia under 20 contro il Portogallo, nel match valido per il torneo 8 nazioni. L'attaccante giallorosso ha giocato 75 minuti, per poi essere sostituito con Emanuele Pecorino, punta della Juventus under 23. Il risultato finale è stato di 1-1 con vantaggio azzurro firmato da Heubang al 46' del primo tempo e immediata risposta lusinata, giunta un minuto dopo, propiziata da una sfortunata autorete di Ponsi. Termina l'avventura in nazionale per Di Serio che tornerà subito nel Sannio per mettersi a disposizione di Caserta in vista della sfida di domenica con la Cremonese.