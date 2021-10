Di Marzio: «Benevento, il miglior acquisto è la passione di Vigorito» Il giornalista: «Spero che la B sia solo un prestito e che torni a titolo definitivo in serie A»

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto tappa a Salerno per presentare il suo libro “Gran Hotel calciomercato”. Ma la tappa è stata anche l'occasione per parlare dell'avvio di stagione delle formazioni campane. «Per quanto riguarda il Benevento credo che la solidità della famiglia Vigorito sia un punto di forza. Una proprietà che conosco molto bene e che quindi non potrà una retrocessione o una promozione scalfire o cambiare nei presupposti, nella voglia di costruire qualcosa di importante», ha commentato Gianluca Di Marzio che ha sottolineato l'importanza di avere alle spalle una società solida e forte. «Restando in tema di calciomercato, credo che il miglior acquisto per il Benevento sia la passione del suo presidente e anche quest’anno lo sta dimostrando, trattenendo un giocatore come La Padula in serie B che gioca con la Nazionale del Perù e che ha fatto benissimo in Coppa America. Credo - ha aggiunto - che sia un segnale di come il Benevento voglia fare le cose per bene anche quest’anno. E credo che il posto giusto per il Benevento sia assolutamente la serie A. Quindi mi auguro che, rimanendo in tema di calciomercato, la serie B sia soltanto un prestito e che, invece, possa tornare a titolo definitivo e presto in serie A».