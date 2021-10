Glik vince nella bolgia di Tirana Il difensore giallorosso ha giocato l'intera partita in una difesa "a tre"

Ha ritrovato la vittoria, ma anche un clima da battaglia che poteva essere prevedibile in una partita così importante per le qualificazioni mondiali. Kamil Glik ha giocato l'intera partita martedì sera all'Air Albania Stadium di Tirana e la sua Polonia è riuscita a portare via una vittoria che le consente di ipotecare il secondo posto alle spalle dell'Inghilterra per poter provare a conquistare il “pass” per il Qatar attraverso gli spareggi.

La partita è stata molto combattuta e decisa da un bel sinistro di Swiderski, appena entrato, al 77'. Dopo il gol polacco si è scatenata la rabbia dei tifosi albanesi che hanno gettato di tutto sul terreno di gioco, bottigliette di plastica ed altro (Szczesny ne ha raccolta una e l'ha bevuta...). La partita è stata sospesa per oltre 25 minuti ed è ripresa in un clima surreale.

Glik, per la cronca, ha giocato al centro di una difesa a 3 tra Bednarek del Southampton e Dawidowicz del Verona. Il giocatore polacco, scontata la squalifica nel Benevento, è pronto a riprendersi il suo posto in squadra a Cremona.