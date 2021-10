Cremonese - Benevento, designato l'arbitro Si tratta di un secondo anno tra i cadetti

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere il match di domenica tra Cremonese e Benevento, in programma allo Zini con inizio fissato alle ore 14. Il fischietto ligure è al suo secondo anno in serie B, categoria nella quale ha diretto 4 incontri, caratterizzati da 3 successi interni e un solo exploit esterno. Ha concesso un rigore, senza mai estrarre il cartellino rosso. Non ha precedenti con la Strega, così come per i lombardi. Allo Zini sarà coadiuvato dagli assistenti Schirru e Vigile. Quarto uomo Angelucci. Al Var Sozza e Vecchi.